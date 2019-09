La memoria GDDR6 di Xbox Scarlett sarà un grande miglioramento per lo sviluppo

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) Microsoft sta facendo grandi progressi con i suoi piani per la prossima generazione di console, insieme a iniziative come Game Pass, xCloud e la loro rinnovata attenzione ai giochi first party. Da quel poco che abbiamo sentito difinora, sembrerebbe proprio una console impressionante.Per quanto riguarda le specifiche che Microsoft ha rivelato finora, l'introduzione di un SSD ha attirato molta attenzione. Ma qualcos'altro che ha impressionato le persone è la sua, che promette alcune cose interessanti in termini di larghezza di banda, tra le altre cose.Di recente Gamingbolt ha parlato con Tim Ash di BoxFrog Games, sviluppatori di Lost Wing. Quando gli è stato chiesto delladi, Ash ha dichiarato che "unper lo" e che "non vede davvero l'ora di lavorare con".Leggi altro...

Eurogamer_it : #XboxScarlett e i miglioramenti per lo sviluppo grazie alla memoria GDDR6. - GamingToday4 : La memoria GDDR6 di Xbox Scarlett sarà un grande potenziatore di sviluppo -