Video Khabib vs Poirier | il russo si conferma campione UFC 28a vittoria di fila

UFC 242 – Khabib trionfa ancora : la mossa che ha regalato la vittoria a Nurmagomedov [Video] : Khabib trionfa per sottomissione al terzo round contro Poirier: ecco la mossa che ha permesso al daghestano di trionfare Ritorno in gabbia col botto per Khabib Nurmagomedov: dopo 10 mesi dall’ultimo incontro, al termine del quale è stato squalificato per rissa, ‘The Eagle’ ha conquistato oggi l’ennesima vittoria, la 28ª in carriera. Il campione daghestano mantiene dunque la cintura dei pesi leggeri grazie ad una rear ...