Sebastiani in lacrime | Ho ammazzato io Elisa ​mi vedeva come un amico

(Di domenica 8 settembre 2019) Roberto Bordi Massimo, l'operaio di Piacenza arrestato per l'omicidio della 28ennePomarelli, era ossessionato dalla ragazza. Un testimone: "Diceva sempre: 'La voglio, la voglio'. Ma lei losoltantoun" "Un soggetto schizofrenico, capace di tutto". Anche di uccidere una ragazza che losoloun. Massimo, l'operaio 45enne arrestato per l'omicidio della 28ennePomarelli dopo una fuga di 15 giorni sulle colline di Piacenza, è scoppiato a piangere di fronte ai Carabinieri che lo stavano inerrogando. E ha confessato di averla ammazzata. Il movente è sentimentale. L'uomo non avrebbe retto all'ultimo rifiuto della giovane. Quindi, colto da un improvviso scatto d'ira, l'ha uccisa prima di nasconderne il cadavere, ritrovato due settimane dopo. Dalle indagini degli inquirenti, emerge uno scenario inquietante. Non è ...

