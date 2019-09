Francesco | Chi non si commuove per gli altri non può dirsi cristiano

Fonte : blogo

(Di domenica 8 settembre 2019) Chi non è in grado di vedere l’altro come un fratello e dirsi per coloro che soffrono non può. È il messaggio lanciato da Papadurante l’omelia della messa celebrata oggi nel campo diocesano di Antananarivo, capitale del Madagascar, tappa del viaggio apostolico del Pontefice in Africa. Papa: 'Si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934' "Prima noi. Noi… noi…: sono pensieri che fanno paura. Il sovranismo è chiusura" Secondo: "Chiunque non è in grado di vedere l’altro come un fratello, dirsi per la sua vita e la sua situazione, al di là della provenienza familiare, culturale, sociale, non può essere discepolo di Cristo: il suo amore e la sua dedizione sono un dono gratuito di tutti e per tutti".Dopo aver visitato il Mozambico, ...

