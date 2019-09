Cormezz | Llorente in forma scalpita per scendere in campo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Ottimo impatti per l’arrivo di Fernando, l’ex Juventus sembra essere già il più intra gli attaccanti secondo l’edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno. Lo spagnoloper poterine proprio per questo motivo Ancelotti starebbe valutando di metterlo incontro la Sampdoria sabato, magari in coppia con Lozano “Il basco ha caratteristiche diverse, sta cercando di arrivare anche lui allamigliore. Nei primi test ha fornito impressioni molto positive e potrebbe essere lanciato nella mischia già alla ripresa delle attività. ma è sicuramente un’arma in più per Ancelotti che ha l’imbarazzo della scelta”. L'articoloinperinilNapolista.

