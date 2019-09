US Open 2019 | nel doppio misto secondo titolo consecutivo per Jamie Murray e Bethanie

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Squadra che vince non si cambia: nel torneo didegli UScentrano il back-to-back il britannicoe la statunitenseMattek-Sands, che che battono la coppia numero uno del seeding, composta dal tennista di Cina Taipei Hao-Ching Chan e dal neozelandese Michael Venus, già finalisti perdenti nel 2017, ancora contro(terzoper lui), allora in coppia con l’elvetica Martina Hingis, con lo score di 6-2 6-3 in un’ora di gioco. L’equilibrio dura fino al 2-2 del primo set, poi la coppa tutta anglofona toglie la battuta ad entrambi gli avversari tra quinto e settimo game, volando sul 5-2 e chiudendo al deciding point dell’ottavo gioco per il 6-2 in 28 minuti. I quattro tennisti in campo perdono tutti il servizio nei primi quattro giochi delset, poi dal 3-3 salgono ancora in cattedra i campioni uscenti, ...

