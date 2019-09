Roma Metro | dal 9 settembre lavori per interconnessione linee B e C

Roma non è una città per disabili : le storie di Luca e Matteo - rimasti “prigionieri” in metropolitana : Due episodi simili, avvenuti lo stesso giorno, a due diversi ragazzi in carrozzina. Entrambi sono rimasti intrappolati in...

Metro Ponte Mammolo - 50enne Romano muore di overdose : Roma – E’ stato ritrovato riverso a terra con un siringa piantata in un braccio. Il corpo senza vita di un 52enne romano, senza fissa dimora, e’ stato rinvenuto ieri sera alle 20.30 circa dai Carabinieri in un’area verde antistante la stazione della Metro B, Ponte Mammolo. I militari di Santa Maria del Soccorso giunti sul posto, hanno accertato la morte dell’uomo e allertato il medico legale che ha confermato il ...

Roma - disabile bloccato in metro per ascensori rotti : Ho perso l'esame all'università : Matteo Chittarro, disabile, doveva sostenere un esame fondamentale all'università ma a causa dei soliti disagi nella metropolitana di Roma non ha fatto in tempo. Avrebbe dovuto sostenere un esame fondamentale e invece non ha potuto. La causa? I soliti ascensori rotti nella metropolitana di Roma. Protagonista di questa vergogna tutta in salsa Romana è Matteo Chittarro, un disabile di 21 anni che a causa di una malattia congenita è ...

Roma - Giorgia Meloni sul disabile bloccato nella metro : «Scandaloso. L'amministrazione chieda scusa a Matteo» : «Scandaloso. Possibile che nel 2019 la Capitale d'Italia non permetta ai disabili di viaggiare tranquillamente sul trasporto pubblico?». Giorgia Meloni, leader di Fratelli...

Vergogna Roma - disabile bloccato sotto la metro : tutti gli ascensori rotti. «Ho perso l'esame all'università. Ero in trappola sotto la stazione» : Matteo Chittarro ha 21 anni e una malattia congenita che lo costringe in sedia a rotelle da quando ne aveva 10. Oggi avrebbe dovuto sostenere un esame fondamentale per la sua carriera...

Nubifragio su Roma - allagata anche la metro : Un violento Nubifragio ha messo in ginocchio la Capitale e mandato in tilt i trasporti, che già non sono eccellenti a Roma. La pioggia di oggi ha creato ancora più problemi soprattutto perché l'acqua è arrivata anche nella metro e la stazione Colli Albani, allagata, è stata chiusa. In tutta la zona ci sono stati tombini ostruiti, caditoie piene di foglie che hanno fatto alzare l'acqua creando disagi a motociclisti e automobilisti. Nelle ...

A Roma la stazione della metropolitana Colli Albani è stata chiusa dopo essersi allagata per le forti piogge : Lunedì sera la stazione della metropolitana di Roma di Colli Albani, sulla linea A, è stata chiusa dopo essersi allagata per le forti piogge. Nel tardo pomeriggio la città è infatti stata colpita da un violento temporale, accompagnato da venti

Maltempo - nubifragio su Roma : stazione metro allagata - ritardi e traffico in tilt. Il temporale “ferma” la politica : salta la luce a Palazzo Chigi [FOTO LIVE] : Giornata di Maltempo nella Capitale: un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Roma, causando danni e disagi. Disagi con chiusure per allagamenti sono stati registrati in alcune stazioni della metro A di Roma. L’Atac fa sapere che la stazione della linea A “Colli Albani“ è chiusa “per danni da Maltempo“. Sempre per il Maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via ...

La metro B di Roma cambierà orari dal 9 settembre al 7 dicembre - e chiuderà parzialmente per cinque weekend : Dal 9 settembre al 7 dicembre la linea B della metropolitana di Roma chiuderà alle 21 tutti i giorni e per cinque weekend tra settembre e ottobre, nel tratto che va da Laurentina a Castro Pretorio. Il motivo è la

Roma - riapre la metro A ma chiude la B : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – Forse l’attesa è finita. Oggi, dopo oltre due mesi di manutenzione e chiusura di alcuni tratti, riapre nella sua totalità la metro A di Roma. Tra i lavori portati a termine, si apprende dal sito dell’Atac, quelli di manutenzione e sostituzione dei deviatoi. Resta però chiusa la stazione di Barberini, ferma dallo scorso 23 marzo, quando la scala mobile si ruppe spaventando i presenti e ferendone ...

Il Romanzo di Metro 2033 otterrà un adattamento cinematografico : La compagnia russa TNT-Premier Studios, TV-3 Channel e Central Partnership Film Company, facenti parte di Gazprom Media, si sono riuniti per produrre un film basato sul romanzo fantascientifico di Dmitry Glukhovsky "Metro 2033". Il romanzo è già stato utilizzato per sviluppare i giochi omonimi, con l'arrivo del più recente Metro Exodus.Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno. La prima russa del film è prevista per il 1° gennaio 2022. Il ...

11 fermate della linea A della metro di Roma rimarranno chiuse fino al 25 agosto per lavori di manutenzione : Si tratta dell'ultima fase dei lavori per la messa in sicurezza delle stazioni, dopo i guasti degli ultimi mesi