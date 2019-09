Gas uranio nelle centrifughe | l’Iran viola il quarto impegno sull’intesa nucleare

Fonte : lastampa

(Di sabato 7 settembre 2019) Il portavoce dell’agenzia per l’energia atomica di Teheran: «Possiamo arricchire l’ben oltre la soglia del 20%, non è rimasto più molto tempo per salvare l’accordo del 2015»

