Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma, 5 sett. (AdnKronos) – “Il Saloneha accompagnato la storia di questo Paese e di questa città. Negli ultimi anni è stato fatto un percorso straordinario, in primo luogo da parte di chi lavora nel settore e dalla città, che ha saputo riappropriarsi di un’occasione e farla diventare un momento condiviso. E’ segno che il Salonerappresenta unadi questa città”. Lo ha detto il governatore della Regione Liguria Giovannioggi alla presentazione della 59esima edizione del Salonedi Genova, al via dal 19 al 24 settembre. “Sarà – ha aggiunto – una settimana entusiasmante: noi ci saremo come Regione Liguria, anche con la Liguria Lounge a Terrazza Colombo, e accoglieremo i nostri ospiti”.Oggi a Genova il lancio dell’edizione 2019 che, dai dati positivi relativi all’andamento del ...

News24Italy : #Nautica: Toti, 'Salone Nautico è pietra miliare per Genova ' -