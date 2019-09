Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Til è l’acronimo di Tumor infiltrating lymphocyte, in italiano “linfociti infiltranti il tumore”. Si tratta di una terapia sperimentale di cui si sta parlando tanto in questi giorni dopo l’appello di, 26 anni di Luino (Va), affetto da un melanoma di IV stadio metastatico. “Oggi ho cominciato la mia prima sessione di chemioterapia. L’oncologo parla di riduzione ma non di cura per una guarigione completa” scrivesulla sua raccolta fondi dove sta raccogliendo le donazioni per arrivare ad un obiettivo molto importante: raggiungere i 600mila euro che potrebbero portarlo in Israele, presso lo Sheba Medical Center dove questa terapia viene somministrata. La Til è un tipo di cellula immunitaria che ha lasciato il circolo sanguigno per migrare nel tumore e provare ad attaccarlo. Tali linfociti infiltranti vengono prelevati dal paziente, isolati e fatti ...

ilfattoblog : Til, una speranza per Andrea e per chi come lui lotta ogni giorno - Cascavel47 : Til, una speranza per Andrea e per chi come lui lotta ogni giorno - LaLotty_ : DONIAMO DONIAMO DONIAMO! Una mano per Andrea ?????? #fuckcancer #help #donate -