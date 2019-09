La bellezza è anche in una Vecchia Ma prima del lifting

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Vittorio Sgarbi Che tristezza vedere il capolavoro di Giorgione appiattito dal restauro Antonello, nella sua mirabile ritrattistica, non affrontò soggetti femminili. Un pittore per soli maschi, persone vive, non solo di potere. Leonardo, al contrario, preferiva le donne, anch'esse vive e parlanti (persino troppo: Ginevra de' Benci, la dama dell'ermellino, la Gioconda). In ogni caso lafemminile si accompagna alla giovinezza. Ladella donna, che si moltiplicherà nel Cinquecento, in Raffaello, in Tiziano, in Bronzino, appare discesa di cielo in terra, «a miracol mostrare», così come la vede con occhi incantati Giovanni Bellini, ormai avanti negli anni, nella Giovane donna nuda allo specchio. Un vecchio davanti a una ragazza è certamente emozionato, e lo sentiamonoi. Fino a quel momento non c'è spazio per i vecchi, e tantomeno per le vecchie, nella ...

beppe_grillo : Digitalizzare fa bene, anche al mondo complesso e variegato dei beni culturali. E fa tanto più bene a un Paese come… - ilfoglio_it : La bellezza dei parlamenti che fanno da argine contro la democrazia illiberale. L'Italia ma non solo, anche Trump e… - SeaOfMemory : RT @SeaOfMemory: 8 #foto a #Firenze! Troppa bellezza per rinunciare a qualche scatto, anche quando sono solo di passaggio #photography #ph… -