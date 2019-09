Belgio | un Leclerc perfetto e maturo conquista la prima vittoria in F1

Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Contento per Leclerc e per Ferrari : era importante vincere. Vettel scalpita” : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, domenica indimenticabile per il pilota della Ferrari che ha conquistato la prima vittoria in carriera. La Ferrari ha rotto il digiuno ed è riuscita a trovare il primo successo stagionale, l’annata è stata molto difficile fino a questo punto ma finalmente a Spa si è potuto festeggiare grazie al talentuoso monegasco mentre Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quarta posizione alle ...

Lewis Hamilton F1 - GP Belgio 2019 : “Con un paio di giri in più ci avrei provato - congratulazioni a Leclerc” : Lewis Hamilton ha raccolto un bel secondo posto nel Gran Premio del Belgio 2019 confermando una strepitosa costanza di rendimento ma dovendosi arrendere ad un fantastico Charles Leclerc. Il britannico della Mercedes ha rafforzato la sua leadership in classifica generale guadagnando terreno sia sul compagno di squadra Valtteri Bottas, terzo, sia sull’olandese della Red Bull Max Verstappen, ritirato al primo giro. Hamilton è rimasto dietro ...

F1 - GP Belgio 2019 : FINALMENTE FERRARI! Charles Leclerc vince nel nome di Hubert - battuto Hamilton in volata! : Una vittoria che rimarrà nel cuore e nel cervello per tanti motivi a Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari interrompe il digiuno della Rossa in questo Mondiale 2019 di F1 e ottiene la prima vittoria in carriera nel Circus a Spa (Belgio). Il racing driver del Principato lo fa in un weekend molto difficile, nel quale la scomparsa in F2 dell’amico Anthoine Hubert lo ha fortemente colpito dal punto di vista emotivo. Appare quindi ...

Charles Leclerc F1 - GP Belgio 2019 : “Ho coronato un grande sogno - dedico la vittoria a Hubert” : Charles Leclerc ha vissuto un vero e proprio mix di emozioni nel corso del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Il monegasco coglie la prima vittoria della sua carriera proprio ad un giorno di distanza dalla tragica morte del suo amico Antoine Hubert nel corso di Gara-1 in Formula 2. Le parole del ferrarista sono rotte dall’emozione nel corso della intervista di rito sotto il podio, oggi condotta da David Coulthard. “Da una ...

