Il dolore di Luis Enrique e la lezione di rispetto della Spagna

(Di sabato 31 agosto 2019) La Gazzetta dello Sport sottolinea lanella tragedia diche ieri ha annunciato con un comunicato la perditafiglia di 9 anni per un osteosarcoma. Sono stati 5 mesi die battaglie per i tecnicoNazionale che si è prima assentato e poi dimesso per motivi familiari. Laarriva dalche tutti, media, autorità e tifosi, hanno dimostrato in. In tanti sapevano, ma nessuno ha detto o scritto nulla. Il suo è stato definito dai giornali un problema familiare e nessuno ha avvertito l’esigenza, né la necessità giornalistica di andare a scavare, di tirare fuori la verità. Perché la verità in questi casi non conta. Anche ieri, dopo la notizia data dallo stesso, i giornali si sono limitati a dare la notizia e, nonostante la grande dose di amore tributato all’allenatore, non ci sono stati né eccessi, né ...

OfficialASRoma : L'#ASRoma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister ?? - pisto_gol : Sono vicino alla famiglia di Luis Enrique nel dolore per la scomparsa della piccola Xana. Nessun genitore dovrebbe… - BfcOfficialPage : Il Bologna Fc 1909 si stringe a Luis Enrique e alla sua famiglia, che stanno affrontando l’indicibile dolore per la… -