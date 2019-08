Lo sceneggiatore di Borderlands 3 vorrebbe continuare la storia di Tales from the

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 30 agosto 2019) Anche sethenon è certamente il titolo di punta della saga, bisogna dire che ha contribuito a plasmare l'universo della serie (è infatti considerato canonico). Il gioco è stato sviluppato dai talentuosi Telltale Games e non ha purtroppo avuto una fine (a causa del fallimento dello studio).Tuttavia lodi3 Sam Winkler ha dichiarato durante una recente intervista, chel'opera dei suoi colleghi:"Vorrei tanto proseguire quanto lasciato in sospeso dalla prima stagione dithe, ci sono così tanti argomenti lasciati in sospeso. Anche se abbiamo inserito diversi personaggi in3 rimangono ancora molti interrogativi."Leggi altro...

Eurogamer_it : Lo sceneggiatore di #Borderlands3 vorrebbe continuare la storia di Tales from the Borderlands -