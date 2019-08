Cda Milan | 2019 in rosso ma no aumenti di capitale

Milan - oggi il Cda sui conti e sulle strategie future : CdA in programma per Milan, che oggi in sede a Milano analizzerà l’andamento gestionale della prima parte del nuovo esercizio fiscale, prendendo atto dell’evoluzione dell’ultima stagione economica, chiusasi con una perdita tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Lo scrive “MF – Milano Finanza”, spiegando che l’approvazione definitiva è prevista per l’autunno. Per […] L'articolo Milan, oggi il cda sui conti e sulle strategie future è stato ...