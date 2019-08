Caso Isabella Noventa | resti umani ritrovati sulla spiaggia potrebbero essere suoi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Un femore e una mandibola portati a riva dalle onde del maremettere fine al mistero che circonda la sparizione di, la segreteria di Albignasego uccisa, secondo l’accusa, dal ballerino Freddy Sorgato e dalla sorella Debora, con la complicità di Manuela Cacco. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsidi Albarella (Rovigo) e ora su queila Procura di Padova vuole che vengano fatti accertamenti da parte del medico legale Lorenzo Marinelli per capire se si tratti di frammenti osseie se, grazie al dna, possano appartenere alla donna scomparsa a 55 anni nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016.Di quell’omicidio è reo confesso Freddy Sorgato, fidanzato della donna, che aveva riferito agli investigatori di aver messo il cadavere in un sacco dell’immondizia riempito poi di sassi per impedire che ...

