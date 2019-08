Rita Ora | vestitino trasparente e slip in mostra | la cantante e ambasciatrice si presenta

US Open 2019 - Lorenzo Sonego : “Il cemento è la mia superficie prefeRita - ma devo migliorare ancora molto” : Lorenzo Sonego ha aperto alla grande il proprio cammino all’US Open 2019 di tennis, travolgendo in tre set lo spagnolo Marcel Granollers, numero 91 del ranking. Il piemontese si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 in 2 ore e 23 minuti, dando ottimi segnali per il prosieguo del torneo, visto che nel secondo turno troverà lo spagnolo Pablo Andujar (n.70 del ranking) e avrà quindi l’occasione di avanzare ulteriormente. Una prestazione ...

Le trasparenze mozzafiato di Rita Ora al Carnevale di Nottig Hill : Ha scelto un abito trasparente e sotto ha deciso di non indossare nulla se non un paio di slip: è così che Rita Ora si è presentata al coloratissimo Carnevale di Nottig Hill a Londra. Grande festa a Londra durante il Carnevale di Notting Hill, una delle più grandi manifestazioni che animano la metropoli inglese a fine agosto. È il più grande festival di strada d'Europa e uno dei più grandi del mondo e quest'anno anche Rita Ora ha ...

Terremoto Centro Italia - tre anni dopo gli sfollati sono ancora 50mila : “Qui la ricostruzione è ferma. Il nuovo governo la fissi come priorità” : “Qui è tutto fermo, non riparte niente. E a ogni scossa, ancora, il cuore salta in gola”. L’orologio nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia sembra essersi fermato alle 3,36 del 24 agosto 2016. sono passati tre anni da allora, ma tutto procede a ritmi lentissimi. Quando procede: in alcuni posti le situazioni sembrano ancora quelle della fase immediatamente successiva all’emergenza: a Castelluccio di Norcia le Soluzioni ...

Ballando - la verità di Gessica Notaro su Veera Kinnunen e Oradei : Gessica Notaro rompe il silenzio e per la prima volta parla del rapporto con Stefano Oradei e del presunto triangolo con Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle. Come è ormai noto la biondissima ballerina si è separata dallo storico compagno, consolandosi fra le braccia di Dani Osvaldo con cui ha fatto coppia nell’ultime edizione di Ballando. La scintilla sarebbe scoccata mentre stava ancora insieme a Stefano Oradei che, geloso del rivale ...

Di Maio : "Ecco i 10 punti prioRitari. Abbiamo avviato tutte le interlocuzioni per trovare una maggioranza" : Luigi Di Maio si è presentato puntuale alle 17 nella Studio alla Vetrata del Quirinale dove lo attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai suoi capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre ancora Matteo Salvini era impegnato a parlare davanti ai giornalisti.Quando è toccato a lui parlare ai giornalisti, Di Maio ha letto una lunga dichiarazione:"La crisi di governo ha fatto piombare nell'incertezza ...

Elisabetta Gregoraci - la verità su Briatore : “Non tornerò con lui” : Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e per la prima volta parla del suo rapporto con Flavio Briatore. Nelle scorse settimane si è parlato spesso di un riavvicinamento fra gli ex. Ad alimentari i gossip alcune confidenze dell’imprenditore a un amico e le vacanze in Sardegna e a Capri che Elisabetta e Flavio hanno deciso di trascorrere insieme. Dopo le dichiarazioni di Briatore, anche la Gregoraci ha voluto chiarire la situazione, svelando ...

Elisabetta Gregoracci : "Non tornerò con Flavio Briatore - sono concentrata sulle mie priorità" : In queste ultime settimane si vocifera di un possibile riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e l'ex marito Flavio Briatore. Tuttavia in questi giorni, la showgirl ha rilasciato un'intervista ad Oggi per spiegare effettivamente cosa stia succedendo. "Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e i

Del Genio : “Non condivido la strategia del Napoli. Juve ancora favoRita” : Il noto giornalista Paolo Del Genio, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha marcato l’accento sui tempi del calciomercato in Italia. Secondo Del Genio il mercato per la Serie A andrebbe chiuso prima dell’inizio del campionato. “Il mercato è estenuante, bisogna chiuderlo prima. In questo modo distrugge il calcio. Tempo fa la gente si divertiva, era curiosa, ora si annoia e si infastiidisce. Di solito il Napoli si ...

Gregoraci e Briatore di nuovo insieme : l’imprenditore svela la verità : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma fra i due. Secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore avrebbe cercato di recuperare il rapporto con la moglie, dopo il divorzio arrivato nel 2017. Per dieci anni Elisabetta e Flavio sono stati marito e moglie, sino all’addio improvviso, arrivato con un comunicato in cui annunciavano di voler prendere ...

Meghan Markle non è ancora una cittadina bRitannica - : Francesca Galici Meghan Markle è la Duchessa del Sussex, consorte del Principe Harry e madre di Archie, ma non ha ancora la cittadinanza britannica Meghan Markle ha sposato il principe Harry lo scorso maggio 2018 acquisendo il titolo di Duchessa del Sussex, ma questo non le ha automaticamente attribuito la cittadinanza britannica. Sembra paradossale che una delle personalità più famose del Regno Unito, sposata con uno degli eredi al ...

Ponte Morandi - la presidente del comitato famiglie delle vittime : “Dobbiamo cercare la verità perché quanto accaduto è inaccettabile” : “Abbiamo perso un pezzo del nostro cuore, che non ci potrà più essere restituito la loro è stata una morte assurda che non possiamo rassegnarci ad accettare”. Così la presidente del comitato delle famiglie delle vittime, Egle Possetti, che un anno fa ha perso la sorella Claudia, è intervenuta durante la cerimonia di commemorazione nel giorno dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi di Genova. “Stiamo sopravvivendo ...

Ponte Morandi - i cittadini ricordano le 43 vittime con striscioni e palloncini : “Ora verità e giustizia” : A un anno dalla strage del Ponte Morandi, la cerimonia di commemorazione con i parenti delle vittime con le autorità civili e religiose è stata seguita in diretta da circa 300 persone davanti ai maxi-schermi montati all’esterno del cantiere della costruzione del nuovo viadotto. Espressamente invitati alla cerimonia dal sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, i dirigenti di Autostrade per l’Italia tra i quali Giovanni ...

Commemorazione Morandi - i parenti delle vittime contestano la presenza della delegazione di Autostrade che lascia il capannone. Il presidente Mattarella : "Il nuovo ponte ricucirà la feRita" : Nell'area di cantiere era arrivato anche Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La loro presenza era stata richiesta dal sindaco Bucci ma i famigliari delle 43 vititme si sono lamentati con il premier Conte