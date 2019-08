Atterraggio d' emergenza al Cairo per un aereo con 122 italiani a bordo

Atterraggio d’emergenza per un AMC Airlines diretto a Napoli : a bordo 122 italiani : C’è stato un aereo d’emergenza per un volo della compagnia egiziana AMC Airlines. A bordo c’erano 122 turisti italiani. L’aereo

Atterraggio di emergenza al Cairo per aereo diretto a Napoli - paura per 122 italiani a bordo : Attimi di paura per 122 italiani a bordo di un aereo della AMC Airlines partito da Sharm el Sheikh con destinazione Napoli. Il velivolo è stato costretto ad un Atterraggio di emergenza a Il Cairo a causa di un guasto tecnico. I passeggeri sono stati evacuati in attesa di poter tornare in Italia.Continua a leggere

Terrore ad alta quota : Atterraggio d'emergenza per il volo Sharm-Napoli - 122 italiani a bordo : Un aereo della compagnia aerea egiziana AMC Airlines, con a bordo 122 turisti italiani, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto del Cairo dopo essere partito da...

Cairo - Atterraggio di emergenza per volo diretto a Napoli : a bordo 122 passeggeri italiani : Un aereo della compagnia aerea egiziana AMC Airlines, con a bordo 122 turisti italiani, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all’aeroporto del Cairo dopo essere partito da Sharm el Sheikh, diretto a Napoli, a causa di un guasto tecnico. Lo riferiscono fonti delle autorità aeroportuali della capitale egiziana. Le stesse fonti affermano che tutti i 122 passeggeri sono stati fatti evacuare e ripartiranno sullo stesso volo, una volta ...

Atterraggio d’emergenza per un volo con 122 italiani al Cairo : Un aereo della compagnia aerea egiziana AMC Airlines, con a bordo 122 turisti italiani, è stato costretto ad un Atterraggio di emergenza all’aeroporto del Cairo dopo essere partito da Sharm el Sheikh, diretto a Napoli, a causa di un guasto tecnico. Lo riferiscono fonti delle autorita’ aeroportuali della capitale egiziana. Le stesse fonti affermano che tutti i 122 passeggeri sono stati fatti evacuare e ripartiranno sullo stesso volo, ...

Atterraggio d’emergenza in Russia : tutti evacuati in 1 minuto [GALLERY] : L’aereo della Ural Airlines che ieri ha effettuato un Atterraggio d’emergenza nella regione di Mosca, è stato evacuato in meno di un minuto: lo ha dichiarato l’assistente di volo in capo, Dmitry Ivlitsky. “Mi sono comportato come un robot e ho fatto tutto secondo le istruzioni: sganciare, dare l’ordine, aprire la porta, evacuare tutti e controllare se c’erano vittime: ci sottoponiamo costantemente ...

Russia - l'Atterraggio d'emergenza in un campo : così il comandante Yusupov ha salvato 226 passeggeri : Quarantuno anni, oltre 3.000 ore di volo alle spalle e un passato di avvocato, Damir Yusupov è il comandante del volo che è riuscito ad atterrare in un campo di grano

Russia - Atterraggio d’emergenza in un campo : comandante eroe salva 226 passeggeri (video) : Poteva essere una tragedia: un Airbus della Ural Airlines ha subito gravi danni ad entrambi i motori subito dopo il decollo dall’aeroporto Zhukovsky di Mosca nella mattina di ferragosto. A causare l’incidente è stato l’impatto con uno stormo di uccelli, molto probabilmente gabbiani, che ha messo fuori uso i motori e reso l’aereo difficile da controllare. Così il comandante del mezzo, Damir Yusupov, ha deciso di tentare un atterraggio di ...

Aereo costretto a un Atterraggio d’emergenza dopo aver colpito uno stormo di gabbiani : Un Airbus A321-100 della Ural Airlines è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza in mezzo a un campo di grano nelle vicinanze di Mosca dopo aver colpito uno stormo di uccelli. Tutti salvi i passeggeri.Continua a leggere

Russia : l’Atterraggio d’emergenza dell’aereo Ural Airlines una “decisione corretta” : Le autorità russe hanno appoggiato la decisione dell’equipaggio dell’Airbus A321 della compagnia Ural Airlines, che ha eseguito un atterraggio d’emergenza su un terreno agricolo nella regione di Mosca, dopo un “bird strike”, una collisione con uno stormo di uccelli. Era “l’unica decisione giusta“, ha rilevato l’agenzia federale Rosaviatsia, in una nota riportata dai media di stato russi: per ...

AEREO RUSSO - SCONTRO IN VOLO CON STORMO DI GABBIANI/ Video - Atterraggio d'emergenza : Un Airbus A321 della Ural Airlines costretto all'atterraggio d'emergenza in un campo di grano. Bird strike per l'AEREO RUSSO contro uno STORMO di GABBIANI.

Atterraggio emergenza a Mosca - 23 feriti su aereo russo : Un aereo passeggeri russo e' stato costretto ad un Atterraggio d'emergenza vicino all'aeroporto Zhukovsky di Mosca: 23 i feriti. Un Airbus della Ural Airlines con 226 passeggeri a bordo e 7 membri dell'equipaggio si e' imbattuto in uno stormo di uccelli durante il decollo stamane dall'aeroporto moscovita. L'impatto ha provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota ad un Atterraggio d'emergenza in un campo di grano a un ...

Mosca - aereo investe stormo d’uccelli. Atterraggio d’emergenza : panico a bordo : Un aereo passeggeri russo è stato costretto ad un Atterraggio d’emergenza vicino all’aeroporto Zhukovsky di Mosca: 23 i feriti. Un Airbus della Ural Airlines con 226 passeggeri a bordo e 7 membri dell’equipaggio si è imbattuto in uno stormo di uccelli durante il decollo stamane dall’aeroporto moscovita. L’impatto ha provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota ad un Atterraggio d’emergenza in un campo di grano a un ...

Russia - stormo di uccelli finisce nei motori : Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Mosca. “23 passeggeri sono rimasti feriti” : Un aereo passeggeri russo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza vicino all’aeroporto Zhukovsky di Mosca: 23 i feriti. Un Airbus della Ural Airlines con 226 passeggeri a bordo e 7 membri dell’equipaggio si è imbattuto in uno stormo di uccelli durante il decollo stamane dall’aeroporto moscovita. L’impatto ha provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota ad un atterraggio d’emergenza in un campo di grano a un ...