Lady Nandez fa il suo esordio tra le wags di Serie A | ecco chi è Sarah Garcia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Marco Gentilesta spopolando sui social network con oltre 100.000 follower al suo attivo. La sexy compagna di Nahitancentrocampista del Cagliari sta facendo impazzire i tifosi rossoblù Nahitanè sbarcato quest'estate in Italia dopo tanti anni passati tra Penarol e Boca Juniors. Il centrocampista 23enne uruguaiano è stato il grande colpo di mercato del Presidente del Cagliari Tommaso Giulini che ha investito la bellezza di 18 milioni di euro per strapparlo agli Xeneizes. L'ex giocatore del Boca è stato poi rimpiazzato dall'arrivo in Argentina di Daniele De Rossi, sicuramente più datato rispetto all'uruguaiano ma anche più esperto . Il classe '95 in questo momento sta giocando contro il Brescia di Corini facendo così il suoinA per la gioia dei tanti tifosi che potranno così ammirare un giocatore nel giro della nazionale ...