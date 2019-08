Juventus | squadra a riposo | le condizioni di Douglas Costa non preoccuperebbero

Juventus - Rabiot gonfia il petto : “siamo la squadra da battere” : “Penso che la Juventus debba essere pronta per tutto, e’ la squadra da battere. Ogni partita per noi sara’ combattuta, dovremo essere molto concentrati perche’ andremo ad affrontare squadre forti”. Sono le dichiarazioni di Adrien Rabiot in vista della prima gara contro il Parma:“personalmente non vedo l’ora di debuttare in questa nuova avventura. Per quanto riguarda la squadra, invece, penso che ...

Di Marzio su Icardi : “l’unica squadra che lo tenta è la Juventus” : Nello speciale calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Icardi: «Lui vorrebbe rimanere all’Inter, fino a qualche giorno fa sperava ancora di rientrare nel gruppo, di poter giocare. Poi l’Inter ha confermato la sua linea segnata da tempo». «La Juventus è l’unica oggi che lo tenta, ma la Juve oggi ha un problema: deve sfoltire l’organico, deve lasciare fuori dalla lista Champions tre pezzi ...

Juventus - proseguono gli allenamenti : la squadra di Dybala si aggiudica la partitella : La Juventus sta proseguendo la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Oggi, rispetto agli altri giorni, Maurizio Sarri ha fatto svolgere un programma più leggero visto che la squadra ha svolto una sola seduta di allenamento. La Juve è scesa in campo nel pomeriggio per preparare la partita contro l'Atletico Madrid. Sabato contro i colchoneros, i tifosi juventini sperano di vedere dei progressi dopo l'intenso lavoro svolto alla ...

Juventus - cessione Dybala : offerta monstre - ecco la nuova squadra! : cessione Dybala- Dopo il no secco ai danni del Manchester United, Paulo Dybala sarebbe pronto a valutare attentamente il suo futuro. Secondo quanto riportato da “Canal +“, il PSG sarebbe pronto a piombare con forte decisione sulla Joya argentina. 60 milioni di euro per convincere Paratici a dire sì, offerta troppo bassa e Juventus pronta […] More

Juventus - come cambia la squadra con Lukaku : nuovo modulo non più variante ma possibile certezza [FOTO] : La Juventus vista nelle uscite estive non può essere considerata quella vera e che vedremo in partite ufficiali. Innanzitutto perché ha iniziato ad assimilare le nuove metodologie di Sarri dopo anni con Allegri, facendo capire che c’è ancora molto da lavorare. Poi perché, così come per tutte le altre squadre, la condizione fisica lascia ancora il tempo che trova. Senza dimenticare che soltanto da qualche giorno i sudamericani sono ...

Juventus-Inter - Conte stuzzica la sua squadra : “queste sconfitte ci devono far rosicare” : L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta ai rigori maturata contro la Juventus, sottolineando cosa gli è piaciuto e cosa non lo ha convinto Una sconfitta che brucia, nonostante sia arrivata ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Antonio Conte applaude la sua Inter dopo il match di International Champions Cup contro la Juventus, confermando di aver visto dei progressi rispetto alla partita con il ...

La Fiorentina a Chiesa : «Vai fuori squadra ma alla Juventus no». Commisso : «Disgustato dalla Juve» : Sull’autobus Uno dei casi più controversi del mercato estivo è quello che riguarda Federico Chiesa. Lui vorrebbe andare alla Juventus. Il club viola non ha alcuna intenzione di cederlo. È di ieri l’ultimo capitolo della storia, per ora. Un incontro tra Joe Barone, braccio destro di Commisso, e il calciatore a bordo del pullman della Fiorentina, a New York, mentre tutti gli altri calciatori viola erano già saliti sul battello che li ...

Cosa cambia su FIFA 20 senza la licenza della Juventus? La squadra si chiamerà Piemonte Calcio : senza i diritti per l’utilizzo del nome della Juventus, su FIFA si potrà utilizzare il Piemonte Calcio: in rosa i giocatori reali del club bianconero.“powered by Goal”Non cercate la Juventus su FIFA 2020: non la troverete, perché il club bianconero ha stretto una partnership esclusiva con la Konami. O meglio, sarà regolarmente presente, ma con un altro nome: Piemonte Calcio.A comunicarlo è stata la stessa FIFA, che si è vista privata ...

Juventus - primo allenamento agli ordini di Sarri : la squadra lavora già con la palla : Per i giocatori della Juventus sono terminate le vacanze. Infatti, questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per il raduno estivo. La squadra si è poi spostata al JMedical per sostenere le visite mediche di idoneità. Nella struttura bianconera si sono presentati Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Emre Can, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, Mario Mandzukic, Joao Cancelo, Sami Khedira, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. ...

Formazione Juventus : la nuova squadra di Sarri fa davvero paura : Formazione Juventus – Si rifà il look la Juventus si Maurizio Sarri; sarà una squadra con tante novità in campo e con grandi ambizioni quella del tecnico toscano. Con ogni probabilità, i bianconeri giocheranno con un nuovo modulo; gli indizi portano al 4-3-3 tanto caro all’ex allenatore del Chelsea, o al 4-3-1-2. Addio ai vari […] More