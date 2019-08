Montella | “Ribery? E’ indietro ma ci sarà utile”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019) Vincenzochiude le porte a Ribery. Per il match di domani contro il Napoli non è pronto, dice il tecnico della Fiorentina mautile alla causa viola. "E', ma mi ha convinto subito. Ha voglia di essere competitivo e di darci una mano: lo convocherò e spero ci sia la possibilità di farlo giocare". Quanto alla squadra "Siamo ancora in fase di costruzione. Il calendario non ci aiuta, questo però non può essere un alibi. Lavoriamo per dare un'identità alla squadra. Ci vorranno tempo e pazienza, la società mi ha comunicato di avercene. Io sono sicuro che la squadra renderà al massimo a livello di gioco".Poi ancora su Ribery: "potrà aiutarci, perché è uno dei migliori assist-man in circolazione. Dovremo lavorare in attacco: se uno come Vlahovic sbaglia un gol come contro il Galatasaray, come reagisce la piazza? I gol deve segnarli un centravanti, un 9, non gli ...

