In Russia il voto via blockchain può essere hackerato in 20 minuti

Sondaggi elettorali Tecnè : Russiagate non influisce sul voto per ora : Sondaggi elettorali Tecnè: Russiagate non influisce sul voto per ora In un’intervista a Il Sussidiario.net, Carlo Buttaroni, presidente dell’istituto di Sondaggi Tecnè, ha affermato che, per ora, il Russiagate italiano non ha impattato sulle intenzioni di voto degli italiani. Per questo la Lega, nell’ultima settimana, è data in crescita da alcuni istituti e in flessione di appena lo 0,1 dalla stessa Tecnè che sonda il Carroccio al ...