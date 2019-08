Fonte : corriere

(Di martedì 20 agosto 2019) Il video postato dalla Carolina del Nord sui social dallo stesso (fortunato) protagonista, che scappa via terrorizzato

Siroblue : Fulmine centra uomo: l’attimo in cui viene colpito in slow motion - gioalbarosa : Fulmine centra uomo: l’attimo in cui viene colpito in slow motion - Corriere TV BEH, IN QUESTO CASO, DAVVERO ACCEND… - EmanueleAnsel : Corriere della Sera: Fulmine centra uomo: l’attimo in cui viene colpito in slow motion. -