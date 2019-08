De Matteis il team manager scrittore | «Sarri? Come Enrico IV | per diventare re ha dovuto

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) Oggi Tuttosport dedica due pagine a Paolo Dedel Napoli. Ruolo che ricopre dal 2013. Sì proprio quel ruolo che tanti tifosi sostengono che a Napoli non esista, il ricordo tra le varie anime del club, il cuscinetto tra presidenza,. allenatore, giocatori. Deha una particolarità, ama scrivere e ha già pubblicato due romanzi. Il terzo, lo ha appena concluso. Nelle due pagine di di intervista ci si sofferma molto, e giustamente, sulla scrittura. Ma racconta anche la sua carriera di calciatore. Ha giocato in Serie C. Era terzino sinistro, all’occorrenza anche mediano. Di quantità, precisa, non di qualità. Ricorda il suo percorso. Sono cresciuto nel vivaio della Lazio, sì. Poi a 17 anni l’Atalanta mi prese. Così partii da Roma. Fu la prima volta in cui cominciai a vivere lontano da casa, dai genitori. Da solo. A Bergamo rimasi nel settore giovanile ...

