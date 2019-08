Bugatti Centodieci - La Centodieci debutta a Pebble Beach

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 16 agosto 2019)anni di storia da festeggiare in grande stile.come quella EB110 che negli anni '90 segnò lo sfortunato capitolo italiano della: un numero che ora viene "riabilitato" dalla Casa francese del gruppo Volkswagen attraverso un vero e proprio omaggio al proprio passato. Stiamo parlando della, una nuova hypercar in serie limitata svelata a, in California. Sarà costruita in soli dieci esemplari e proposta al prezzo di otto milioni di euro, tasse escluse (tre milioni in più della Divo). Le consegne sono previste tra due anni. Un omaggio alla EB110 SS da otto milioni di euro. Come già accaduto con la Divo, laè una reinterpretazione della Chiron, dalla quale si discosta profondamente a livello stilistico. La sfida imposta al team diretto da Achim Anscheidt era quella di citare le forme squadrate e nette della ...

