Open Arms | Giorgia Meloni bombarda Conte e Trenta | Prove tecniche di governo

Open Arms nelle acque di Lampedusa : resta il divieto di sbarco | Medici a bordo : La ministra della Difesa: "Non firmo il divieto del Viminale in nome dell'umanità". Anche Toninelli contro Salvini: "Firmare decreto bocciato dal Tar ci espone al ridicolo". Il leader della Lega: "Così si favoriscono i trafficanti". Secondo il premier Conte, sarebbero sei Paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti"

Open Arms - Matteo Salvini vara la "linea durissima". Cosa c'è dietro : terribile sospetto politico su Pd e M5s : A Matteo Salvini nessuno toglie dalla testa l'obiettivo del possibile governo M5s-Pd: "riaprire i porti". Dopo il via libera allo sbarco della Open Arms da parte del ministro pentastellato (della Difesa) Elisabetta Trenta e del Tar del Lazio, per il leghista si tratta di una vera crociata. È stato p

Open Arms - Matteo Salvini a Giuseppe Conte : "Ossessionato dai porti chiusi? No - dalla lotta all'immigrazione" : Matteo Salvini ossessionato dai porti chiusi? "No, dalla sicurezza degli italiani". Così il ministro dell'Interno risponde alla lettera aperta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "portando i numeri con cui giustifico il mio anno di lavoro e di stipendio", perché gli italiani "mi pagano per

Open Arms - Conte contro Salvini : ?sleale collaborazione. Il ministro dell’Interno : sfogo umorale : Il premier in una lettera aperta a Salvini: il tema immigrazione non si riduce a “porti chiusi”, sui migranti serve soluzione europea e non intransigenza. Il Tar Lazio dà il via libera allo sbarco della Open Arms, Salvini dice no. Ma Trenta e Toninelli non firmano il divieto voluto dal?Viminale

La lettera aperta di Giuseppe Conte a Matteo Salvini sul caso Open Arms : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto una lettera aperta al ministro dell’Interno Matteo Salvini per criticare il modo con cui ha gestito il caso della nave della ong Open Arms, ferma da stamattina al largo di Lampedusa con

Open Arms - Giuseppe Conte e lo strappo finale con Salvini : "Chiaro esempio di sleale collaborazione" : Su Open Arms da parte del ministro Matteo Salvini c'è stato "un chiaro esempio di sleale collaborazione, l'ennesima a dire il vero, che non posso accettare". Così il premier Giuseppe Conte si rivolge al ministro degli Interni in una "lettera aperta" pubblicata sul proprio profilo Facebook. È il punt

Open Arms - il Tar consente l'ingresso in acque italiane : la nave fa rotta verso Lampedusa : Il Tar del Lazio è intervenuto nel merito della questione Open Arms, la nave della Ong spagnola che rimane ancora ferma in mare con 147 persone a bordo da ben quattordici giorni e ha deciso di sospendere il divieto di ingresso nelle acque italiane, firmato da vari ministri, come Trenta, Salvini e Toninelli. Divieto sospeso La decisione del Tar la rende nota direttamente la stessa Ong Open Arms, che nella giornata di ieri aveva presentato un ...

Open Arms - il richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione - non posso accettarlo» : Il premier? su Facebook: «La politica non è potere, ma enorme responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione nell’affrontare il tema dell’immigrazione riducendolo alla formula “porti chiusi”»

Open Arms - Danilo Toninelli si copre di ridicolo : "Avevo firmato il decreto di Salvini - perché oggi no" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha dato inizio a una vera e propria guerra: "Avevo già firmato a suo tempo il decreto di Salvini, che vietava l'ingresso, il transito e la sosta della Open Arms nelle acque italiane. Avevo firmato, anche stavolta, per ribadire che ch

Migranti - Open Arms a Lampedusa. Conte contro Salvini : sleale collaborazione - troppi strappi istituzionali : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità

Giuseppe Conte contro Matteo Salvini sui migranti della Open Arms : "Sei sleale" : Giuseppe Conte attacca Matteo Salvini sulla questione Open Arms. Il presidente del Consiglio scrive in un alettera: “Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui ...