Magic Johnson | oggi e storia | tra NBA e lotta all' Aids

(Di mercoledì 14 agosto 2019)compie 60 anni. La rivoluzione implica violenza ma c’è chi ha cambiato lasenza lasciare vittime a terra perché in grado di rivoluzionare il mondo con il sorriso. Questo è stato ed è tuttora il tratto distintivo di Earvin, più noto al mondo come, uno dei giocatori più forti e importanti nelladella pallacanestro mondiale. La bocca spalancata e il sorriso a trentadue denti sono la cifra espressiva di un gigante che di rivoluzioni ne ha fatte due: la prima in campo, trasformando una NBA dai palazzi semivuoti che faticava pure per conquistare la differita sulla televisione nazionale della finale per il titolo; la seconda a livello socio-culturale, quando nel novembre del 1991 annunciò al mondo di aver contratto l’HIV, virus che all’epoca era sinonimo di emarginazione per chi ne cadeva vittima, poiché le informazioni in merito erano scarse e ...

