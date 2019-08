Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019) L’amore non ha età, si dice. E l’attorelo conferma visto che è da poco uscito allo scoperto con la sua nuovaLisa Agnelli. Ok, si amano. Ma c’è qualcosa che non passa inosservata e cioè la differenza di età. Quella che corre tra i due è di 48. Sì, 48, infatti, ha 78mentre Lisa ne ha 30. La loro relazione, proprio per questa estrema differenza di età, ha fatto già scalpore. Dopo le foto dei paparazzi, l’attore ha parlato della sua relazione al settimanale Nuovo.se ne infischia delle critiche e guarda avanti. Come ha rivelato lui stesso al settimanale, l’età, in una storia d’amore non conta nulla. Stando a quel che dice, i 48che li separano non sono affatto un problema. Nell’intervistaha parlato anche della rottura con Antonella Liguori, la seconda moglie. Quando la notizia aveva iniziato a circolare aveva ...

Rosarossa4ever : @poste44 Seee, leggi meglio le leggi italiane e l età dei miei figli. Hanno studiato tutti e molti studiano ancora,… - Noovyis : (“L’età non conta”. Fabio Testi presenta la fidanzata di 48 anni più giovane) Playhitmusic -… - magicyan1 : RT @magicyan1: L'età non fa invecchiare. Il dolore sì. -