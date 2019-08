Mario Balotelli | la fine tristissima di un ex fenomeno | com' è costretto a festeggiare i

Buon compleanno Mario Balotelli - Franco Tatò - Teo Mammucari… : Buon compleanno Mario Balotelli, Franco Tatò, Teo Mammucari… …George Soros, Giuliana Lojodice, Bianca Pitzorno, Antonio Falomi, Giancarlo Cito, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Stefano Benni, Amedeo Minghi, François Hollande, Enrico Gasbarra, Daniele dalla Bona, Giuseppe Cozzolino, Alberto Elia, Caterina Fanzini, Alessandra Amoroso, Fabio Francolini, Chiara, Francesca Pasinetti, Federico Sandi, Alex Caffi, Julia Mayr, Marco ...

Mario Balotelli torna in rossonero - verso il Flamengo : avventura in Brasile? : torna a vestire il rossonero, Mario Balotelli? Queste le ultime indiscrezioni di mercato, ma il Milan non c'entra nulla, meglio subito tranquillizzare i tifosi meneghini che non vedrebbero di buon occhio un ritorno: sulle tracce del bomber, svincolato dal Nizza, ci sarebbe il Flamengo. Super-Mario i

Balotelli - il futuro è ancora… rossonero! SuperMario dice sì al Flamengo : cifre e dettagli : Mario Balotelli pronto a trasferirsi al Flamengo: sarebbe il primo italiano a vestire la maglia rossonera del club brasiliano Il futuro di Mario Balotelli è ancora a tinte rossonere. Dopo aver vestito le maglie di Milan e Nizza, l’attaccante italiano, svincolatosi dal Marsiglia, vestirà un’altra casacca con i colori rosso e nero: quella del Flamengo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ‘SuperMario’ ha dato la sua disponibilità al ...

Balotelli pronto a tornare in Italia : c’è il Verona - importante offerta a SuperMario : Mario Balotelli si prepara a tornare in Italia, nelle ultime ore importante offerta dell’Hellas Verona che ha tutte le carte in regola per convincere l’attaccante al ritorno nel nostro paese. SuperMario è reduce da avventure in Francia che nel complesso sono state molto positive sia in termini di prestazione che realizzative, stiamo parlando del Nizza e del Marsiglia, per un attimo il calciatore aveva riconquistato anche la ...

Scooter in mare - tutti contro Balotelli : la replica social di Super Mario è di quelle pungenti [FOTO] : L’attaccante italiano ha replicato duramente sui social alle accuse piovutegli addosso dopo la goliardata di Napoli, postando su Instagram una Story che fa discutere Mario Balotelli non ci sta, l’attaccante italiano replica con disprezzo alle accuse piovutegli addosso dopo quanto accaduto a Napoli. L’ex Nizza infatti si è reso protagonista di una scommessa goliardica con tale Catello Buonocore, offrendogli 2000 euro per ...

Una scommessa finita male - la goliardata dello scooter costa cara a Balotelli : SuperMario denunciato! : SuperMario è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli dopo la goliardata dello scooter, una scommessa che ha fatto il giro del web Mario Balotelli potrebbe pagare a caro prezzo la goliardata messa in scena insieme a Catello Buonocore, che ha ricevuto 2000 euro da SuperMario per lanciarsi in mare con uno scooter. La Polizia Municipale di Napoli ha infatti denunciato l’ex Milan e Inter per istigazione a delinquere ed ...

Mario Balotelli scommette con l'amico : 'Buttati in acqua con la moto e ti do 2mila euro' : Mario Balotelli si è reso protagonista dell'ennesima bravata: sabato scorso, il calciatore ha scommesso con un amico di Napoli e questo gioco potrebbe costargli molto caro. Il video nel quale si vede il campione dare duemila euro in contanti ad una persona che si era appena gettata in mare con uno scooter, non è passato inosservato alla Polizia Municipale, che ha denunciato il ragazzo per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco ...

Mario Balotelli è stato denunciato per aver pagato un amico per tuffarsi in mare su uno scooter da un molo a Napoli : Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato dalla polizia di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo per aver proposto al suo amico Catello Buonocore, gestore di un bar a Mergellina, una zona di Napoli, di tuffarsi

Mario Balotelli denunciato insieme ad altre tre persone per la "scommessa" dello scooter : Mario Balotelli è stato denunciato all’autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo nell’ambito delle indagini sulla “scommessa” che sabato scorso lo ha visto protagonista insieme con l’amico Catello Buonocore, lanciatosi nel mare di Napoli in sella a uno scooter, secondo quanto si evince da un video, in cambio di duemila ...

Mario Balotelli rischia grosso per il tuffo in mare col motorino : indaga la polizia di Napoli : L'ultima (probabile) fesseria di Mario Balotelli rischia di costargli molto più cara dei 2mila euro di scommessa. Si parla del fatto che l'ex attaccante del Marsiglia avrebbe chiesto a un uomo di Napoli di tuffarsi in mare a bordo del suo motorino. Questo lo ha fatto e ha incassato i 2mila euro di s

Balotelli non smette mai di sorprendere : SuperMario perde una scommessa clamorosa e risponde alle critiche sui social [VIDEO] : Un uomo si tuffa in mare con motorino: Balotelli perde scommessa da 2000 euro Incredibile ma vero: un uomo ha perso una sfida con Mario Balotelli e si è tuffato a mare a bordo di un motorino. Scene sorprendenti dai social dell’ex Inter e Milan: il calciatore italiano ha infatti postato sui social un video nel quale un uomo si è tuffato a mare col motorino. Un colpacci per Mario Balotelli, che perde così una scommessa da 2000 ...

2mila euro a chi si butta in mare con il motorino! L'ultima follia di Mario Balotelli : Mario Balotelli continua a far parlare di sè, non ha trovato ancora una squadra ed oggi ha fatto tuffare un barista in mare con uno scooter a causa di una scommessa. Mario Balotelli continua ad essere protagonista fuori dal campo di calcio. L'ex centravanti di Inter e Milan si trovava a passeggiare a Mergellina quando è stato riconosciuto e fermato da alcuni passanti. Intorno all'attaccante si è formato un capanno di gente e ...

Mario Balotelli verso il ritorno in Serie A - le tre squadre che se lo contendono : Il Parma stringe per l' esterno offensivo nerazzurro Karamoh (20 anni): il ds Faggiano ha offerto all' Inter 13 milioni di euro per il cartellino del francese inserendo una clausola per il diritto di prelazione futura. Ausilio e Marotta continuano a lavorare per Lukaku (26) e per Llorente (34), ment

Mario Balotelli a un bivio. L'ultima occasione per restare nel calcio vero (con meno soldi) : Mario Balotelli è a un bivio. E' infatti incastrato da un ingaggio - 4 milioni di euro netti più bonus al Marsiglia - che nessuna squadra di medio livello può permettersi. Certo, riporta il Corriere della Sera, ci sarebbe la Cina ma accettare lì un'offerta significherebbe chiudere con il calcio vero