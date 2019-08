15ENNE INGLESE SCOMPARSA NELLA GIUNGLA DELLA MALESIA ' Nora è stata portata via'

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 12 agosto 2019)Quoirin era in vacanza in: i suoi genitori hanno trovato il letto vuoto e la finestrasua stanza aperta. Larapita.

Carmela_oltre : RT @repubblica: Malesia, 15enne inglese scompare nella giungla. Era in vacanza con i genitori [news aggiornata alle 14:12] - raspa90 : RT @repubblica: Malesia, 15enne inglese scompare nella giungla. Era in vacanza con i genitori [news aggiornata alle 14:27] - repubblica : Malesia, 15enne inglese scompare nella giungla. Era in vacanza con i genitori [news aggiornata alle 14:27] -