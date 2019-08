Renzi a Salvini | Capitan Fracassa ha paura di me e del Pd Io non faccio

Renzi : nessun accordo segreto con M5S - Salvini? ha paura di me : Renzi a Salvini: Oggi i giornali sono pieni di retroscena su accordi segreti tra noi e i Cinque Stelle.

Salvini : “Lavoriamo a un governo che duri 10 anni”. Renzi : “Ha paura di me”. E il Pd : “Nessun governo con noi” : Di Maio: «Siamo uniti e vogliamo andare subito al voto». Il leader della Lega contestato in Puglia: «A casa gli Emiliano, i Vendola e tutti quelli che hanno rovinato questa terra»

Salvini-Di Maio - lite sui social. Renzi : «No ad accordicchi segreti». Il leader della Lega insultato a Policoro : I due ex alleati si sfidano a colpi di tweet e meme su Facebook. Di Maio: «La Lega guardava i sondaggi da un anno». Renzi smentisce le voci di un’intesa con i 5 Stelle per rinviare il voto

M5S : "Renzi-Di Maio? Salvini - stai vaneggiando - sei un giullare". Leghisti a Roma già lunedì : Matteo Salvini oggi durante una delle conferenze stampa in spiaggia a cui ci ha ormai abituati negli ultimi giorni ha insinuato il sospetto che ci siano in corso trattative per un nuovo governo M5S-PD, nonostante entrambi i partiti abbiano detto di essere assolutamente d'accordo a tornare al più presto al voto. I pentastellati hanno risposto alle insinuazioni del leader della Lega con una nota ufficiale in cui hanno ...

M5S : Di Maio-Renzi? Salvini vaneggia : 16.44 "Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un'altra per giustificare quello che hai fatto, giullare". Così in un post su Fb il Movimento Cinque Stelle. "Questa storia di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del Paese", dice la nota. "Salvini sta andando fuori giri:prima fa cadere il governo inventando supercazzole, poi vaneggia di un incontro tra il MoVimento 5 Stelle e il Pd. ...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.