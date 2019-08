Oroscopo di Ferragosto | Pesci | è il momento di uscire allo scoperto | fiduciosi i Gemelli

Oroscopo di Ferragosto : la meta ideale per ogni segno zodiacale : Siete tra coloro che ancora non son partiti per le tanto sospirate vacanze? Oppure, come ogni anno, decidete la meta last minute, senza pensarci troppo? O ancora, quest'anno vi concederete solo pochi giorni di pausa, godendo del weekend lungo di Ferragosto? Sia come sia, se non sapete dove andare, guardate il cielo. No, non in cerca dell'ispirazione giusta o della stella cadente, ma per sapere la meta più adatta a voi: il team di Skyscanner, ...