Gears 5 entra in fase gold | festeggiamo con la lista degli achievement

Fonte : eurogamer

(Di sabato 10 agosto 2019) The Coalition e Xbox hanno finalmente annunciato l'inizio dellaper5, l'attesissimo cavallo di battaglia dell'ammiraglia Microsoft in arrivo il mese prossimo sugli scaffali dei negozi.Come possiamo vedere infatti,5 è stato annunciato per il 6 settembre e sarà disponibile via Xbox Game Pass Ultimate, oltre che per PC e Xbox One."Da tutti noi di The Coalition, non potremmo essere più entusiasti di condividere5 con il mondo. Voglio ringraziare il team qui che ha lavorato così duramente per i nostri fan, e speriamo tutti che siate così entusiasti di giocare a5 ", ha dichiarato Rod Fergusson, Studio Head di The Coalition. Leggi altro...

