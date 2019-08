E se alla fine ci fosse uno Xiaomi Mi A3 Pro? Questa certificazione fa ben sperare

CorSport : Che farà Icardi? La Roma pronta all’offerta. Il Napoli resta alla finestra : Giornata durissima quella di ieri per Mauro Icardi. All’Inter è arrivato Lukaku, che ha sottratto all’argentino la maglia numero 9 che indossava da 6 stagioni. E ora che farà Mauro? Secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente lascerà la Pinetina. Sul mercato gli sono arrivate offerte da Roma, Napoli e Juve. Il club giallorosso sembra pronto a mettere sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino di Dzeko, ma dalla sua non ha la Champions. Il ...

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 31-10 alla fine del primo quarto! : 45-20 Due su due ai liberi per Biligha. 43-20 Tripla di D'Almeida. 43-17 A segno anche Ricci e Biligha. 39-17 Schiacciata di Youssoupha Ndoye e canestro di Babacar Touré. 39-13 Transazione e schiacciata di Abass! 37-13 Tripla anche per Aradori! 34-13 Tripla di Lamine Sambe, risponde sempre da tre Luca Vitali! 31-10 Clamorosa rovesciata di Luca Vitali allo scadere di un primo quarto

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la crisi di governo Ecco come si è arrivati alla fine dell'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Sorpresa : il partito della nazione alla fine lo ha fatto Salvini : Con il Truce non si può e non si deve, ovvio, nemmeno se funzionasse il jukebox nella moraviana Sabaudia. Con Giggino si farebbe ridere dietro, e purtroppo senza di lui pure. Ma il partito della nazione è una realtà difficile da negare. Una mozione di tre righe permette a Lega, Forza Italia e Fratel

Roma - stop ai panni stesi alla finestra e guerra a chi fa gocciolare acqua in strada : arrivano maxi-multe : Giro di vite contro i panni stesi alla finestra a Roma. Se lenzuola e t-shirt sono visibili dalla strada o dalle piazze si rischiano fino a 100 euro di multa. È una delle misure previste dal...

Il ghiacciaio della Marmolada verso il disastro. Gli esperti : conto alla rovescia - è la fine di tutto : Il ghiacciaio sulla Marmolada, il più grande delle dolomiti, collocato tra il Veneto e il Trentino a tremila metri di altezza, rischia di sciogliersi per sempre. Sarebbero rimasti appena 25 anni, e la causa è ancora il riscaldamento globale. A dare l'allarme è il Cnr - Il Consiglio Nazionale delle R

51 enne va al ristorante e per due volte chiama la Polizia - il motivo è incredibile - alla fine l’agente arriva ma compie un atto inaspettato : Per ben due volte un uomo in Florida ha chiamato la Polizia durante la cena in un ristorante. Il motivo è presto detto, secondo lui, la zuppa di cozze che le era stata servita era troppo piccola. L’uomo che ha chiamato più volte la Polizia, si chiama Nelson Agosto e ha 51 anni. Una sera con sua moglie ha deciso di cenare fuori in un ristorante carino a Stuart una città in Florida. Il 51 enne ha ordinato una zuppa di cozze ma non è ...

Il M5s alla fine regge alla prova del voto sul Sicurezza bis : solo 5 dissidenti : solo 5 'dissidenti'. Il Movimento 5 stelle regge alla prova del voto al Senato sul decreto Sicurezza bis. Nessuna frattura, nessuno strappo eclatante. alla fine, i pentastellati che si oppongono alle nuove maximulte alle Ong e all'arresto in flagranza di reato del capitano della nave sono 5: Mantero, Fattori, La Mura, Montevecchi, Ciampolillo (anche Bogo Deledda risulta assente, ma per ...

Formula 2 - il team principal Prema avvicina Mick Schumacher alla Formula 1 : “alla fine della stagione…” : Interrogato sul futuro di Mick Schumacher, il team principal della Prema non ha nascosto che a fine stagione si discuterà del passaggio del tedesco in Formula 1 La prima vittoria in Formula 2 è finalmente arrivata, Mick Schumacher ha rotto il ghiaccio in Gara-2 a Budapest, dominando dall’inizio alla fine la corsa e tagliando il traguardo davanti a Matsushita e Sette Camara. AFP/LaPresse Una prova di forza non indifferente, che ha ...

Pavarese a Kiss Kiss Napoli : “Difficile contrastare l’Arsenal sul mercato - alla fine arriverá questo calciatore” : Gigi Pavarese, operatore di mercato ha tracciato un bilancio sul mercato del Napoli sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli : “Fa comodo a tutti sparare a zero sulla societá, se il Napoli non avesse avuto speranza per Pépé non avrebbe fatto arrivare i manager a Dimaro. Basta dire che la società sta mancando di rispetto per i tifosi. L’Arsenal ha aumentato l’offerta e il giocatore ha scelto la Premier League. alla fine ...

VIDEO F1 Charles Leclerc GP Ungheria 2019 : “Errore inaccettabile nel Q1 - alla fine però ho estratto il massimo dalla vettura” : Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la qualifica del GP di Ungheria 2019, risultando la migliore delle Ferrari in Q3 nonostante la vettura si sia rivelata parecchio lontana dalle Mercedes e da Verstappen nel time-attack finale. Il monegasco ha commesso un brutto errore sul finale del Q1, sbattendo la sua vettura sul muro dell’ultima curva ma fortunatamente i meccanici sono riusciti a rimetterlo in pista per il turno successivo, con ...