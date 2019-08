Inter | Fabrizio Biasin su Antonio Conte | perché in un mese ha già rianimato la squadra

Roma - Fabrizio Di Amato smentisce Interesse per il club : In merito alle indiscrezioni riportate da alcuni organi di stampa relative ad una ipotetica cordata interessata all’acquisto della A.S. Roma, di cui farebbe parte Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore del Gruppo Maire Tecnimont, «smentiamo categoricamente qualsiasi interesse calcistico da parte sua». A smentire l’interesse per il club giallorosso – scrive l’ANSA – è stata […] L'articolo Roma, Fabrizio Di Amato smentisce interesse ...