Tav | Salvini | “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte” Toninelli

Tav - Toninelli : “Mozione non influisce su tenuta del governo”. Salvini : “Per fare il ministro non basta essere delle brave persone” : La mozione dei 5 Stelle sulla Tav “impegna il parlamento e non il Governo”, che per questo “non cadrà”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Danio Toninelli a margine dell’inaugurazione dell’ampliamento della stazione di Milano Rogoredo. ” Il Parlamento – ha spiegato – è il luogo in cui è stato approvato quell’accordo e il Parlamento deciderà”. All’evento ha partecipato ...

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

Salvini : no a Tav? A rischio governo : 22.02 Mercoledì si vota una mozione dei 5S per bloccare il Treno ad alta velocità. Chi dirà no a 'Tav' mette a rischio il governo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico (Lecco) "C'è la riforma della giustizia: una bozza che è poca roba. In un Paese serio c'è la certezza della pena, non sconti e attenuanti. Ti becchi 10 anni e stai in galera 10 anni". Così Salvini sulla riforma ...

Di Maio bacchetta Salvini su migranti - Tav e giustizia : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio questa mattina ha inaugurato il percorso di formazione dei navigator e ha avuto modo di rispondere anche alle domande dei giornalisti, ovviamente più interessati ad altri argomenti caldi del periodo come le discussioni sulla riforma della giustizia, il decreto sicurezza bis e sulla Tav, che sono tutti terreni di scontro tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle.Per quanto riguarda la riforma della giustizia, ...

Di Battista attacca Salvini via social : "Trovi i soldi per le forze dell'ordine - non per la Tav | I politici smettano di commentare tutto" : L'esponente M5s sfida il vicepremier con un post sul caso Cerciello: "Il ministro vada nei territori di mafia (se ha libertà e coraggio di farlo) a chiedere come battere il crimine organizzato". E poi chiede che i responsabili dell'omicidio paghino in Italia nonostante siano figli dell'impero statunitense"

Pd presenterà una mozione sulla Tav : “Perso un anno fra panzane del M5S e indecisione di Salvini” : Lo annuncia Andrea Marcucci, capogruppo dei senatori dem al Senato. "Depositeremo una mozione in Parlamento per smascherare i bluff della maggioranza", comunica Marcucci, avvertendo che una votazione sulla Tav avrà come conseguenza obbligata le dimissioni del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - Di Battista : “Salvini trovi soldi per le forze dell’ordine non per il Tav. I figli dell’impero Usa paghino tutto in Italia” : “È assurdo dividersi su tutto”, anche perché ad ogni spaccatura “c’è qualcuno che esulta davvero”. Alessandro Di Battista interviene nel dibattito sull’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio, e chiede ai politici di smetter di “commentare ogni cosa” e “propongano soluzioni, non opinioni”. In primis, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Luglio : I due amanti sul Tav. Berlusconi farà votare il testo di Salvini per salvare l’opera inutile : La Trattativa Tav, l’inciucio di B. e Salvini per la mozione contro i 5S Partito degli affari – La Lega e Berlusconi tornano a parlarsi per il dibattito al Senato sull’alta velocità: così il 7 agosto resusciterà il vecchio centrodestra di Ilaria Proieti Traditori no: sconfitti di Marco Travaglio Domenica ero in Val di Susa, a Venaus, invitato dal Festival dell’Alta Felicità a presentare Perché No Tav. E tutti i leader del movimento ...