Latina | dramma in spiaggia a Scauri | 18enne beve bibita ghiacciata e muore in acqua

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, domenica 4 agosto, sulla celebrelaziale di, in provincia di. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale infatti, un ragazzo di 18 anni, di nazionalità rumena e residente nel beneventano, è deceduto inmentre faceva il bagno a causa di una congestione. Marian Claudio Munteaunu, questo il nome della vittima, era arrivato nella località marittima laziale con un autobus insieme al padre per trascorrere una giornata al mare. Scesi dal mezzo si sono recati subito in. Tutto procedeva per il meglio, quando all'improvviso ilha colto tutti di sorpresa. Corpo esanime in mare I bagnanti che si trovavano sul luogo del fatto di cronaca hanno visto improvvisamente il corpo di Manuel galleggiare: ormai il ragazzo non dava più segni di vita. Immediatamente è stato portato fuori dall'e i ...

CorriereCitta : Dramma in spiaggia: 18enne beve una birra ghiacciata, entra in acqua e muore pochi istanti dopo -