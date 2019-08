Tamponamento dopo una lite in discoteca | muore un ragazzo di 21 anni | gravissimo l' amico

Una corsa “infernale” : centinaia di ciclisti finiscono a terra dopo un enorme “Tamponamento a catena” su un ghiacciaio francese [VIDEO] : Correre in sella ad una mountain bike giù per un ghiacciaio alpino alto 3353 metri suona pericolo già solo all’idea ma è stato quello che hanno fatto i partecipanti alla corsa “Mountain of Hell” di quest’anno. La corsa annuale, che si svolge sulla località sciistica Les Deux Alpes in Francia, è iniziata senza alcun problema ma si è presto trasformata in un caos dopo un incidente tra due ciclisti che ha causato un enorme “tamponamento a catena” ...