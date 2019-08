Una copia sigillata di Kid Icarus per NES è stata venduta all' asta per 9 000 dollari

Katy Perry ha copiato Una canzone rap cristiana : http://www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0 Forse pochi ricordano che, prima di sfondare nel mondo della musica internazionale con il suo singolo I Kissed a Girl e con un’estetica alquanto disinibita, la cantante Katy Perry aveva debuttato nel 2001 con un album di musica pop cristiana intitolato col suo vero nome, Katy Hudson, che ebbe però scarso successo. Quelle radici che affondano nella musica religiosa tornano ora di attualità in modo ...

Katy Perry ha copiato la canzone “Dark Horse” dal rapper Flame - dice un tribUnale americano : Lunedì un tribunale americano ha stabilito che la cantante Katy Perry ha copiato la sua canzone del 2013 “Dark Horse” da una canzone di rap cristiano del 2009 intitolata “Joyful Noise” e scritta dal rapper Flame. Durante il processo Perry

Chrome OS potrebbe “copiare” Chromecast per Una nuova modalità Ambient : Chrome OS potrebbe presto vedere l'introduzione degli screensaver attraverso una nuova modalità Ambient, "ispirata" alle funzioni già presenti a bordo dei dispositivi Google Chromecast e Android TV. L'articolo Chrome OS potrebbe “copiare” Chromecast per una nuova modalità Ambient proviene da TuttoAndroid.

Basket - Venezia trionfa alla vigilia della A dal gusto anni ’90 : riecco Messina - Treviso e Fortitudo. Ma per ora è Una brutta copia : L’hanno costruito negli anni questo quarto scudetto – il secondo nelle ultime 3 stagioni – in casa Reyer Venezia. Piaccia o no, a conti fatti, la società del patron-sindaco Luigi Brugnaro ha mantenuto l’ossatura del primo trionfo, composta dal binomio manager-coach, ovvero Federico Casarin e Walter De Raffaele. In una Serie A che cambia sempre troppo, gli orogranata hanno avuto il merito di aggiungere e non rivoluzionare. ...

Cyberpunk 2077 : il ragazzo che ha gridato "sei mozzafiato" a Keanu Reeves ha respinto l'offerta di Una copia del gioco in favore di un aiuto per un ospedale pediatrico : Vi ricordate quel ragazzo che durante l'apparizione di Keanu Reeves all'E3 gli ha urlato "sei mozzafiato"? Ebbene, quella dichiarazione come avevamo riportato qualche giorno fa, gli è costata una Collector's Edition gentilmente offerta da CD Projekt RED.Ma, come scritto da Dualshockers, Peter Sark ha respinto gentilmente l'offerta chiedendo invece agli sviluppatori di fare una donazione ad un'associazione benefica per bambini attraverso Gamers ...

Fabriano. Intervento estremo in laparoscopia : asportata Una massa di 3kg : L'operazione è stata eseguita ospedale Engles Profili di Fabriano, uno dei primi casi in Italia di asportazione in laparoscopia di una massa di 3 kg e lunga più di 30 cm nell'addome.

Intervento estremo in laparoscopia : asportata Una massa di 3kg - primo caso in Italia : Un’Intervento estremo quello eseguito all’ospedale Engles Profili di Fabriano, che ha visto l’asportazione in laparoscopia di una massa di 3 kg a una donna che soffriva, da anni, di problemi ai reni. L’Intervento è fra i primi in Italia che ha utilizzato questa tecnica chirurgica data la una massa di queste dimensioni. La donna operata, una 54enne di Fabriano, sta bene e attende ora il trapianto di rene. Ad eseguire ...