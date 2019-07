Rumenigge contro i super stipendi | “Il Bayern non parteciperà a queste follie”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2019) Sulle pagine di Bild, l’ad delMonaco, Karl-Heinz Rummenigge, si schieradei calciatori. E lo fa chiamando in causa quanto avviene in Spagna, Inghilterra e Italia. Ilnon si adeguerà afollie, dice. Le sue parole sono oggi su Libero: “Ciò che mi preoccupa non sono solo gli importi per il trasferimento, ma soprattutto gliche vengono pagati in Spagna, Inghilterra e Italia. La tendenza sta andando verso il pagamento dinetti. Dobbiamo stare attenti a non destabilizzare il nostro ordine salariale. Le dimensioni sono enormi”.porta come esempio quanto accade nel Barcellona con Griezmann: “Percepisce unoo milionario a due cifre all’anno e netto. Tutto questo deve essere moltiplicato per due poiché il club è responsabile del pagamento delle tasse. Ilnon...