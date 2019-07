Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019) Il presidente americano Donald Trump incontrerà nei prossimi giorni, in quel di Shangai, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping per definire il futuro degli scambi commerciali tra i due paesi.Come probabilmente già saprete infatti, Trump è deciso ad aumentare i dazi per l'importazione di beni dalla, rischiando di compromettere le importazioni di componenti hardware sulle quali si regge, tra le tante cose, anche l'industria videoludica.Sony, Microsoft e Nintendo, per fare degli esempi, si troverebbero infatti costrette ad aumentare i prezzi dei propri prodotti, console da gioco incluse, senza contare le numerose periferiche. Letteralmente ogni prodotto si vedrebbe il listino lievitato al rialzo, e tale concetto lo ribadisce anche Sony in occasione di una recente intervista: "Pensiamo che delle tariffe più alte andrebbero a danneggiare il mercato statunitense", ...

Eurogamer_it : Il prezzo di PlayStation 5 potrebbe essere modificato dalle trattative tra USA e Cina? #PlayStation5 - promoesconti : Western Digital My Passport Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0, 4 TB Valutazione ????? ??Prezzo in offerta: 101,11… - cyberanimax : -