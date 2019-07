Il duplice attentato nel Nuorese contro il Pd

Fonte : agi

(Di martedì 30 luglio 2019) In Sardegna la notte appena trascorsa conferma la piaga degli attentati agli amministratori locali. A Cardedu (Nuoro), in Ogliastra, l'Audi A4 del sindaco Matteo Piras è stata incendiata e distrutta poco prima delle 3.30. Un'ora e mezzo prima, sempre nel, qualcuno metteva a segno unesplosivola sede del Partito democratico a Dorgali: la deflagrazione ha provocato danni strutturali all'edificio di via La Marmora e l'onda d'urto ha investito anche un'auto in sosta. Gli atti di violenza sono stati condannati dai presidenti del Consiglio e della Giunta regionale della Sardegna, Michele Pais (Lega) e Christian Solinas (Psd'Az) e da tutte le forze politiche a livello regionale e nazionale. "Siamo molto turbati per quanto accaduto nella sede del Pd di Dorgali e ci manteniamo in stretto contatto con le forze dell'ordine per comprendere l'esatta dinamica ...

