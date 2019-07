Ciclismo | dal Team Sky alla Ineos Stessi corridori | stessi dirigenti | rendimento

Ciclismo - Ranking UCI (29 luglio) : Alaphilippe sempre in testa - Bernal fuori dalla top 20. Italia terza : Al termine del Tour de France 2019 è stato stilato il nuovo Ranking UCI, la classifica internazionale di Ciclismo. Il francese Julian Alaphilippe si conferma al comando dopo aver vinto due tappe alla Grande Boucle e aver concluso al quinto posto in classifica generale, il transalpino conserva un margine di quasi 900 punti sul danese Jakob Fuglsang e sull’altro francese Thibaut Pinot che si sono dovuti ritirare dall’evento proprio ...

Dal Gavia del Giro d’Italia al Cormet de Roselend del Tour de France - il clima pazzo stravolge il grande Ciclismo : Il grande ciclismo paga carissimo il prezzo dei cambiamenti climatici e del clima “impazzito”: non era mai successo nella storia che una tappa del Tour de France fosse neutralizzata e non assegnata, il primato rimarrà all’edizione del 2019 per un violento temporale che ha colpito la Val-d’Isère provocando frane e grandinate sul tracciato. Uno scenario disastroso che ha costretto gli organizzatori a tagliare anche l’ultima ...

Ciclismo - Chris Froome è già tornato in sella : il britannico pedala ‘sui social’ con una gamba sola [VIDEO] : Il corridore del Team Ineos ha postato su Instagram un video che lo riprende mentre pedala con una gamba sola Chris Froome ha già iniziato ormai da alcune settimane il percorso riabilitativo per superare l’infortunio subito lo scorso 12 giugno, subito durante una ricognizione precedente ad una tappa del Giro del Delfinato. A distanza di un mese e mezzo, il corridore del Team Ineos è già tornato in sella alla sua bici ma non in ...

Ciclismo - test event domani in Giappone per gli azzurri in vista di Tokyo 2020 : escluso però il Fuji dal percorso : In gara Dario Cataldo, Davide Formolo, Fausto Masnada e Diego Ulissi: la partenza fissata alle ore 12 locali Sono ormai in Giappone da qualche giorno i quattro azzurri che domani, domenica 21 luglio, prenderanno il via al test event di Ciclismo: Dario Cataldo, (Astana Pro Team), il campione italiano Davide Formolo (Bora Hansgrohe), Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) e Diego Ulissi (Uae Team Emirates). Ricordiamo che il percorso ...

Ciclismo – Baglioli alla Quick Step : il giovane ciclista italiano professionista dal 2020 : Andrea Baglioli professionista dal 2020: il giovane ciclista italiano ingaggiato dalla Deceuninck Quick Step Grande soddisfazione per un giovanissimo ciclista italiano: Andrea Baglioli, 20enne bergamasco, ha firmato con la Deceuninck Quick Step. Il team ha infatti ufficializzato l’ingaggio del fratello minore di Nicola, tesserato per la Nippo-Vini. Il giovane Baglioli, definito dalla Quick Step “uno dei più promettenti ciclisti ...

Ciclismo – Le condizioni di Chris Froome : il britannico ha ricominciato a pedalare… con una gamba sola : Migliorano le condizioni di Chris Froome: il ciclista britannico ha ricominciato a pedalare, seppur con una gamba sola, dopo il grave incidente Le ultime settimane per Chris Froome sono state durissime. Il ciclista britannico è rimasto vittima di un brutto infortunio lo scorso 12 giugno, durante una ricognizione durante il Giro del Delfinato, a causa del quale è stato costretto praticamente a saltare non solo il Tour de France, ma anche la ...

Ciclismo - la riforma voluta dall’Uci porta la Nippo Fantini verso la chiusura : La riforma del Ciclismo professionistico che comincerà ad essere a regime dalla prossima stagione sta già mettendo in grossa difficoltà le squadre che Professional, e soprattutto quelle italiane. L’Uci ha progettato un nuovo World Tour con ben 20 squadre anziché le attuali 18, con più corridori, più giorni di gara e di conseguenza maggiori costi. Le formazioni della seconda fascia, le Professional, avranno anch’esse più spese ma minori ...

Ciclismo - brutta caduta di Giovanni Visconti : portato in ospedale in elicottero - soffre di sferocitosi : brutta caduta per Giovanni Visconti a 2 km dall’arrivo della quinta tappa del Giro d’Austria, il siciliano è infatti scivolato a terra in un tratto molto pericoloso con un lungo tunnel seguito da una curva in discesa. L’alfiere della Neri Sottoli è stata trasportato in elicottero all’ospedale di Salisburgo, il ciclista soffre infatti di sferocitosi e si sono dovuti prevenire problemi legati alla splenomegalia, ovvero il ...

Ciclismo - Chris Froome esce dall’ospedale : torna a casa - riabilitazione per tornare nel 2020! : Chris Froome è tornato a casa dal centro di riabilitazione in cui si trovava dallo scorso 20 giugno, dopo quasi tre settimane il ciclista è finalmente potuto uscire come ha comunicato Dave Brailsford, team manager del Team Ineos, in occasione della conferenza stampa che ha preceduto la partenza del Tour de France. Il britannico era incappato in una bruttissima caduta al Giro del Delfinato, durante la ricognizione della cronometro, procurandosi ...

Ciclismo - Mark Cavendish fuori dal Tour de France : Quello che partirà sabato 6 luglio da Bruxelles si preannuncia come il Tour de France dei grandi assenti. Il primo e più doloroso forfait è stato quello di Chris Froome, seriamente infortunato dopo la caduta occorsagli mentre provava il percorso della cronometro al Giro del Delfinato. Poi è arrivata la rinuncia di Tom Dumoulin, ancora alle prese con i postumi della caduta rimediata al Giro d’Italia, quindi l’esclusione di Philippe Gilbert da ...

Ciclismo - luglio ricco di corse e dirette tv : dal Tour de France al Giro Rosa : luglio è il mese dominato dal Tour de France nel mondo del Ciclismo. La corsa più importante del mondo scatterà quest’anno da Bruxelles il 6 luglio, proponendo un percorso interessante, con poche tappe pianeggianti ma tante salite e tracciati insidiosi. Mentre gran parte dei riflettori saranno puntati sui campioni del Tour, non mancheranno altri appuntamenti che si preannunciano molto stimolanti, soprattutto per quanto riguarda il Ciclismo ...

Ciclismo – Chris Froome al lavoro sulla sua… pazienza : lo scatto social dalla riabilitazione : Froome, il recupero è lento ma il britannico non perde il sorriso: l’aggiornamento social di Chris per i suoi fan Periodo difficile per Chris Froome: sono passate ormai diverse settimana dal terribile incidente durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, che ha messo ko il britannico del team Ineos. Froome è costretto a guardare da casa il Tour de France, suo principale obiettivo per la stagione 2019 di Ciclismo ...

Ciclismo - Risultato Campionati Italiani cronometro 2019 : Filippo Ganna beffa Alberto Bettiol di un secondo! Fuori dal podio Moscon : Bedonia battezza Filippo Ganna (Team Ineos) che diventa il più giovane campione italiano a cronometro della storia. I secondi che lo avevano condannato lo scorso anno quest’anno gli sono a favore, battuto per solo un 1″ il vincitore del Giro delle Fiandre Alberto Bettiol (EF Education First). Decisivo il vantaggio accumulato nei primi due terzi di gara che gli permette di vincere nonostante la grande rimonta dell’avversario ...

Calendario Ciclismo 2020 – Dalle Olimpiadi al Giro d’Italia - ben 37 appuntamenti da non perdere : ecco le nuove date : Ben 37 eventi da non perdere nel nuovo Calendario del World Tour 2020 pubblicato dall’UCI: le Olimpiadi costringono il Tour de France ad ‘anticipare’ di una settimana, confermate le date del Giro d’Italia L’UCI ha reso noto nelle ultime ore il Calendario del World Tour 2020. Il prossimo sarà un anno straordinario per gli appassionati delle due ruote con ben 37 appuntamenti imperdibili. Il 2020 sarà ...