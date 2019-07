Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? Web diviso ' nelle storie beve birra'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme su Rai 2 al Festival Castrocaro : E' quasi tutto pronto per la 62esima edizione del Festival di Castrocaro. Sono in tutto dieci, i giovani finalisti che si contenderanno il titolo di Voce Nuova 2019 e giungono da tutto il territorio italiano. Ieri mattina 29 luglio, i nomi dei ragazzi sono stati presentati presso il Comune di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì-Cesena. L'ultima serata, dove sarà decretato il vincitore, è stata fissata per martedì 03 settembre 2019 in diretta ...

Festival di Castrocaro - svelati i nomi dei 10 finalisti. La finale su Rai2 il 3 settembre con Belen Rodriguez e Stefano De Martino : Sono stati svelati i nomi dei 10 finalisti della 62esima edizione del Festival di Castrocaro che quest’anno torna in tv con lo show della finale che andrà in onda martedì 3 settembre in prima serata su Rai2. A condurla saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la prima volta insieme alla guida di un programma: i due canteranno e balleranno, esibendosi assieme ai tanti ospiti, affiancati dalla giuria presieduta da Simona Ventura. I ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino più affiatati che mai - il messaggio di lei : "Niente di più bello" : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano proprio aver ritrovato il loro folle amore, quello vero, quello che li ha portati all'altare e che gli ha fatto conoscere la gioia di essere genitori. I due, dopo il ritorno di fiamma infatti, sembrano più affiatati che mai. Numerosi i post che la showgi

Belen Rodriguez forse incinta : il sospetto della salopette per nascondere il pancino : Le ultime foto della showgirl argentina non fanno che alimentare il sospetto che Belen Rodriguez sia davvero incinta. Dopo la foto sulla barca alle Baleari in cui il due pezzi di Belen ha svelato un pancino sospetto, sul suo profilo Instagram è comparsa una foto in salopette. Che, secondo alcuni, potrebbe essere un chiaro indizio di gravidanza. ...Continua a leggere

Belén Rodriguez e Stefano De Martino : «Niente è più bello della famiglia» : Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social ...

Belen Rodriguez potrebbe essere incinta e scrive : 'Niente più bello della famiglia' : Belen Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa del suo secondo figlio. È questa la clamorosa indiscrezione di gossip che riguarda la celebre showgirl argentina, la quale quest'estate ha ritrovato la serenità al fianco dell'ex marito Stefano De Martino. La Rodriguez, dopo aver chiuso la sua relazione con il campione della Motogp Andrea Iannone, ha scelto di dare una seconda chance al padre di suo figlio Santiago e in queste settimane i due si ...

Belen Rodriguez - nuovo scatto con dedica a Stefano : ‘Abbracciami sempre così forte’ : Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un'intensa storia d'amore. I due da quando si sono ritrovati sono più uniti che mai, tanto che sembra che non si siano mai lasciati. Il nuovo scatto pubblicato dalla showgirl ha conquistato nuovamente il web. La più grande di casa Rodriguez, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram una foto molto sensuale che la ritrae tra le braccia di suo marito Stefano. La didascalia scelta per la foto ...

Rocco Papaleo a Blogo : "Maledetti amici miei su Rai2 un cazzeggio di lusso". E su Belen Rodriguez : "Non pensavo potesse diventare un film cult. Ha avuto una enorme fortuna. Prima di quel film mi chiamavano facendo riferimento a Pieraccioni, dopo hanno iniziato a chiamarmi Basilicata coast to coast". Rocco Papaleo ai microfoni di Blogo ripercorre il clamoroso successo di Basilicata coast to coast, film per il cui decennale è stato ospite ieri sera a Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata. L'attore, che ha ...

Belen Rodriguez In Dolce Attesa : Ecco le Prime Conferme! : Belen Rodriguez è incinta: delle fotografie scattate dal settimanale Gente al mare farebbero credere che la showgirl stia aspettando un bambino. Ed anche un altro indizio farebbe pensare esattamente la stessa cosa… Nell’ultimo periodo si è parlato molto della riconciliazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quest’ultimo ha anche parlato della possibilità di avere altri figli, soprattutto del desiderio di diventare papà ...

Belen Rodriguez forse incinta - il settimanale Oggi pubblica l'indiscrezione (RUMORS) : La presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez sta infiammando il gossip estivo. Nuovi indizi trapelano e i rumors che vorrebbero Belen incinta per la seconda volta continuano a crescere. Secondo gli indizi che trapelano dal settimanale Oggi, la showgirl argentina sarebbe già in dolce attesa. Belen Rodriguez incinta per la seconda volta, gli indizi sulla presunta gravidanza Belen potrebbe essere incinta per la seconda volta. Il giornale Oggi ...

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino : spuntano nuove prove : Belen incinta per la seconda volta? Questo è il rumors dell’estate. Dopo il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, il gossip di una seconda gravidanza si fa sempre più insistente. Il settimanale Gente ha sorpreso la showgirl in barca con il ballerino e il figlio Santiago, scattandole delle foto che sembrano confermare la dolce attesa. Belen in bikini mostra un pancino sospetto. Potrebbe essere solo gonfiore addominale ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino aspettano un bambino? FOTO : Stefano De Martino e Belen presto genitori? Il pancino sospetto Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono decisamente la coppia dell’estate. L’amore fiorito la scorsa primavera continua ad essere mostrato dai due artisti sui social. Frasi, dediche e dolci scatti di baci tra Stefano e Belen stanno facendo il giro del web in queste settimane. Al centro dei rumors sulla coppia ci sarebbe anche quello su una presunta gravidanza di ...

Belen Rodriguez - malore a Tu si que vales : è incinta? L’indiscrezione : Quando si tratta di Belen Rodriguez il gossip cavalca sempre l’onda, e così si torna a parlare di una possibile gravidanza per la showgirl argentina. L’ipotesi che la bella Belen sia in stato interessante sarebbe rafforzata dal fatto che recentemente si sarebbe sentita male e avrebbe saltato le registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales. La soffiata arriva dal settimanale Oggi nel numero in edicola giovedì 25 luglio. Come ...

“Belen Rodriguez ha avuto un malore durante le registrazioni a Mediaset - è incinta” : Belen Rodriguez ha avuto un malore durante le registrazioni della prima puntata di Tú sí que vales, il programma che la showgirl argentina condurrà ancora su Canale 5. A rivelarlo è il settimanale Oggi che ipotizza che questo episodio possa essere legato ad una seconda gravidanza di Belen. “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la ...