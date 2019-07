Maltempo in Salento | 18enne disperso in mare

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) E’indalla serata di ieri un turista di Spoleto in vacanza con la famiglia a Porto Cesareo, in. Laggiata provocata dal forte vento di scirocco ha messo in difficoltà ilche si era tuffato insieme al padre e al fratello di 8 anni: questi ultimi sono stati tratti in salvo dai soccorritori, ma il ragazzo, nonostante le ricerche protrattesi fino al calare del buio, non è stato trovato. Si teme che le forti correnti lo abbiano trascinato al largo. Le ricerche, alle quali partecipano unità della Guardia costiera di Gallipoli e il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Brindisi, sono riprese stamattina. Sul posto anche i carabinieri. L'articoloininMeteo Web.

