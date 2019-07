I farmaci da non prendere se devi guidare

Carabiniere ucciso - Elder Lee faceva uso di psicofarmaci - Xanax nella sua stanza. Non ha risposto al gip : Due agiati teenager californiani cercano cocaina per una ordinaria notte di sballo nella movida romana. Trovano due carabinieri in borghese accorsi per bloccare un tentativo di estorsione. Uno dei...

Carabiniere ucciso - Elder Lee faceva uso di psicofarmaci - Xanax nella sua stanza. Non ha risposto al gip : Due agiati teenager californiani cercano cocaina per una ordinaria notte di sballo nella movida romana. Trovano due carabinieri in borghese accorsi per bloccare un tentativo di estorsione. Uno dei...

Carabiniere ucciso - Elder Lee faceva uso di psicofarmaci - nella sua stanza trovato Xanax. L'omicida non ha risposto al gip : Due agiati teenager californiani cercano cocaina per una ordinaria notte di sballo nella movida romana. Trovano due carabinieri in borghese accorsi per bloccare un tentativo di estorsione. Uno dei...

Carabiniere ucciso - Elder Lee faceva uso di psicofarmaci - nella sua stanza trovato Xanax. L'omicida non ha risposto al gip : Due agiati teenager californiani cercano cocaina per una ordinaria notte di sballo nella movida romana. Trovano due carabinieri in borghese accorsi per bloccare un tentativo di estorsione. Uno dei...

Carabiniere ucciso a Roma – I due americani non rispondono al gip. Lee fa uso di psicofarmaci e avevano bevuto : Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip che li ha interrogati per la convalida del fermo. I due cittadini americani di 19 e 18 anni sono accusati di concorso in omicidio aggravato e tentata estorsione per l’uccisione del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuta nella notte tra il 25 e 26 luglio scorsi in pieno centro a Roma. In merito alla ...

Allarme anziani - non si curano più : farmaci troppo costosi e carenza di medici tra le cause : Secondo il rapporto OsservaSalute 2018, nel 2028 il numero di malati cronici salirà a oltre 25 milioni (più dell’80% dei quali sopra i 65 anni). Ma i nostri anziani si curano sempre meno, scoraggiati dalla carenza di personale medico, dal costo dei farmaci, dalle infinite liste d'attesa per effettuare controlli clinici.Continua a leggere

farmaci - AIFA : aumenta l’uso di antidepressivi ma il 40% non segue bene la terapia : Il consumo di Farmaci antidepressivi risulta in leggero ma costante aumento in Italia nel corso degli ultimi anni, passando da 39 dosi giornaliere per 1.000 abitanti (Ddd) del 2013 a 41,6 Ddd nel 2018 (+6,5%). In più, il 40% dei pazienti non segue bene la propria terapia. Lo evidenzia il rapporto sull’uso dei Farmaci in Italia 2018 dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), presentato a Roma. La prevalenza d’uso degli antidepressivi ...

farmaci generici : italiani campioni europei per conoscenza ma non per uso : campioni europei sulla teoria, rimandati nella pratica. “Gli italiani conoscono molto bene il sistema dei medicinali equivalenti, cosa che non trova riscontro in altri Paesi” nonostante “quote di mercato molto diverse” nella Penisola rispetto ad altre nazioni del Vecchio continente. E’ uno dei dati evidenziati da Enrique Häusermann, amministratore delegato di EG Spa e Crinos Spa, società del gruppo tedesco Stada, ...