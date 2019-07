Shine A Light | di Billy Bragg e Joe Henry | è un album che non potete non ascoltare

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) C'è uno scrittore inglese, Iain Sinclair, che nel corso degli ultimi trent'anni, più o meno, si è preso la briga di portare avanti un'idea di Guy Debord che prende il nome di Psicogeografia. Lo fa attraverso libri che hanno una grande diffusione, soprattutto nei paesi di lingua inglese, e che sono in minimissima parte arrivati anche da noi, in Italia. Uno si intitola London Orbital, e in buona sostanza è il racconto, ma la parola racconto in questo caso specifico va preso con grande elasticità mentale di un viaggio fatto a piedi lungo la M22, l'autostrada che, a mo del Grande Raccordo Anulare per Roma o delle Tangenziali per Milano, circonda la capitale britannica. Oltre duecento chilometri di camminata, con tutti i racconti che questa camminata, fatta tenendo di vista il Dom, simbolo del passaggio dal vecchio al nuovo millennio, hanno attraversato e animato. Un modo per raccontare i ...

CRIT_Research : E se gli schermi fossero realizzabili in metallo così da non sacrificare la resistenza a stress esterni? Così nasce… - paolo_78 : Non ho fallito. Ho solamente provato 10.000 metodi che non hanno funzionato. #thomasedison • • • • #sun #sunny… -