Ong | Msf e e Sos Méditerranée tornano in mare | Immigrati mai in Libia | altra

Ebola in COngo - MSF : l’epidemia “non è ancora sotto controllo” : “l’epidemia di Ebola scoppiata quasi un anno fa in Nord Kivu non è ancora sotto controllo. Oltre la metà dei 47 distretti sanitari delle provincie di Nord Kivu e Ituri sono stati colpiti dall’epidemia e 22 sono considerati zone di trasmissione attiva, con nuovi casi confermati negli ultimi 21 giorni. Se il numero di casi sta diminuendo nelle prime aree del contagio, come Butembo, Katwa e Mandima, c’è un aumento di nuovi casi a Beni e una ...

Le navi delle Ong Sos Méditerranée e Msf ritornano in mare : La coalizione di governo appesa a un filo Parigi, 22 lug 08:36 - (Agenzia Nova) - La coalizione di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) è appesa a un filo. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leade

Migranti - Sos Mediterranée e Msf riprendono il soccorso in mare. Salvini attacca Ong e scrive alla Francia : “Non siamo campo profughi Ue” : La ong francese Sos Mediterranée e Medici senza frontiere sono tornati in mare con una nuova nave, la Ocean Viking, per riprendere la ricerca e il soccorso di Migranti nel Mediterraneo. Lo hanno reso noto oggi le organizzazioni, che fino al 2018 operavano sulla nave Aquarius. L’Ocean Viking batte bandiera norvegese e opererà con un equipaggio di 31 membri, tra cui 13 soccorritori di mare Sos Mediterranée e 9 membri di Msf. “Da un anno ...

Ebola in COngo - MSF : l’epidemia “non è sotto controllo” : Il primo paziente colpito dall’epidemia di Ebola registrato nella città di Goma, in Repubblica Democratica del Congo (RDC), è arrivato in un Centro di trattamento supportato da Medici Senza Frontiere (MSF): dopo la conferma della positività al virus, arrivata dalle analisi di laboratorio condotte dal Ministero della Salute, il paziente è stato isolato e ha ricevuto l’assistenza medica necessaria. Questa mattina è stato trasferito a ...

Epidemia di morbillo in COngo - MSF : “Urge agire subito” : A seguito della dichiarazione ufficiale di un’Epidemia di morbillo, Medici Senza Frontiere (MSF) chiede un’imponente mobilitazione da parte di tutte le organizzazioni nazionali e internazionali competenti per vaccinare più bambini e trattare i pazienti affetti dalla malattia in Repubblica Democratica del Congo. “Le équipe di MSF, in collaborazione con quelle del ministero della salute, stanno facendo tutto il possibile per ridurre la ...