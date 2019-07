Meteo: caldo record. Pioggia in arrivo

Tredici città da bollino rosso per il. Domani saranno 14: si aggiunge Milano. Sabato l'allertacoinvolgerà Ancona, Pescara e Venezia.afoso anche in Europa con livelli super. In particolare a Parigi con 42,4 gradi, 41,5 gradi a Lingen nella Germania Nord-est, 40,6 a Kleine-Brogel in Belgio e 40,4 nell'Olanda del Sud. Ma è inuna perturbazione che ridurrà gli effetti dell'anticiclone africano. Temperature in calo a partire dal fine settimana.(Di giovedì 25 luglio 2019)