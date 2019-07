Watchers è un particolare Battle Royale il cui gioco non finisce una volta uccisi dagli

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019) Il panorama deiè in continuo sviluppo, ma molto spesso alcuni giochi risultano un mero clone di titoli ormai famosissimi come ad esempio PUBG e Fortnite. Detto questo c'è ancora spazio per l'innovazione ed è bello vedere titoli comeproporre gameplay particolari.è uncon la prospettiva verso l'alto e si differenziaaltri titoli proprio perché ilnonunache si viene. Si parte con una base di 24 giocatori che devono uccidersi tra di loro su un territorio che assomiglia all'America degli anni '60. Ovviamente lo scopo delè sopravvivere, tuttavia se venitela partita nonqui.Diventerete infatti dei veri e propri "osservatori" che influenzeranno dall'alto l'esito della partita. Sarete in grado di scommettere su quale giocatore vincerà la partita e per rendere più veritiere queste scommesse, ...

Eurogamer_it : #Watchers è un nuovo particolare Battle Royale in arrivo quest'anno su #PC. -